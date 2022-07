Ecco le immagini del ponte Pelješac: collega Dubrovnik al resto della Croazia

C'è anche l'Europa a tracciare il collegamento tra il sud della Dalmazia con la penisola di Pelješac (Sabbioncello in italiano): un passaggio che garantirà il collegamento tra Dubrovnik e il resto della Croazia senza valichi di frontiera bosniaci. L'anno scorso era stato poggiato l'ultimo dei 167 segmenti del ponte di un progetto che più volte ha stentato a decollare. Il contributo europeo ha accelerato sicuramente la costruzione che entrerà a far parte dell'autostrada adriatico-ionica. I lavori sono stati eseguiti dalla società cinese China Road and Bridge Corporation.