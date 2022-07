Elezioni, Letta (Pd): "Renzi? Non metto veti nei confronti di nessuno"

"Io non metto veti nei confronti di nessuno, sto discutendo con tutti, non le dico 'serenamente' perché non tornerebbe tanto simpatico in questo momento, ma discutiamo con tutti". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta rispondendo, nel corso dell'intervista al TG2, sul possibile accordo tra il Pd e Italia Viva di Matteo Renzi.