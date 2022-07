Europei calcio femminile: Francia – Italia

L'Europeo di calcio femminile ha preso il via. Le Nazionali che si contenderanno la vittoria saranno 16 con la finale in programma il 31 luglio a Wembley. L’Italia del c.t. Milena Bertolini è nel girone D insieme a Francia, Belgio e Islanda: davvero complicatissimo. La prima partita della nazionale italiana di calcio femminile per gli Europei 2022 è in programma per domenica 10 luglio alle ore 21:00