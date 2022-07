Misure di sicurezza e niente alcol, ma in 70 mila stanno arrivando per i Maneskin

Nel video i primi arrivi al Circo Massimo. Strade del centro storico chiuse e misure di sicurezza: vietato portare bevande alcoliche e non sarà possibile neppure acquistarle all'interno.

Anche il sindaco di Roma Gualtieri fa il tifo per la band: "In pochissimo tempo hanno conquistato il mondo con la loro musica, la loro energia e il loro straordinario talento. Tutti ormai adorano i Maneskin e noi romani siamo orgogliosi ed entusiasti di sapere che i nuovi volti del rock internazionale sono oggi quelli di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, la band di Monteverde che sta facendo brillare Roma sul palcoscenico mondiale della musica". In una dichiarazione su “Leggo” il sindaco parla da vero e proprio fan: "Cari Maneskin, siete grandi! Roma vi vuole bene ed è fiera di voi che avete saputo conquistarvi l’affetto di tutto il mondo. Viva i Maneskin e viva la musica! Ora che stiamo vivendo questo nuovo picco di casi Covid, cerchiamo però tutti di utilizzare la prudenza necessaria e indossiamo la mascherina".