Fiamme nella spa dell'Hotel Bulgari di Milano

È tornata alla normalità l'attività all'Hotel Bulgari di Milano, dopo l'incendio divampato oggi alle 13.15 in via privata fratelli Gabba, vicino a via Manzoni. Non si registra alcun ferito, soltanto una donna è stata soccorsa (in codice verde). Le fiamme erano divampate all'interno del centro benessere, probabilmente a causa di una candela caduta su un lettino per massaggi. Intervenute sul posto sei squadre dei Vigili del fuoco hanno evacuato tutte le persone coinvolte e fermato le fiamme, che sono state limitate anche grazie all'impianto antincendio della struttura.