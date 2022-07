Ambientalisti bloccano il Gp di Silverstone: il pianeta brucia, non possiamo essere spettatori

Protesta in Formula 1

"Un gruppo di sostenitori di Just Stop Oil ha invaso la pista di F1 al BritishGP". Inizia così il post sui social con cui Just Stop Oil, il gruppo britannico di attivisti per il clima, ha rivendicato l'invasione di pista a Silverstone, durante i primissimi giri del GP di Gran Bretagna di F1

"Perderemo tutto ciò che amiamo a causa del riscaldamento estremo e non possiamo essere spettatori mentre il nostro pianeta brucia. Se sei più indignato per questa interruzione rispetto al nostro mondo che viene bruciato davanti ai nostri occhi, allora devi chiarire le tue priorità".

"Chiediamo al governo di sospendere immediatamente i nuovi progetti di petrolio e gas nel Regno Unito e continueremo a interrompere sport, eventi culturali fino a quando questa richiesta non sarà accontentata. Quanti altri giovani devono farsi avanti prima che il governo ascolti?".