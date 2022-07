Forti temporali con tetti divelti nel Biellese e nel Vercellese: le prime immagini

Le previsioni meteo avevano previsto forti temporali, e così è stato. Nel Biellese e nel Vercellese sono stati segnalati danni ad Ailoche e a Valdilana in provincia di Biella con pali pericolanti e alberi abbattuti e precipitati in mezzo alla strada, a causa della potenza del vento. Nel Vercellese colpita in particolare Trino dove si segnalano nuove cadute di materiali dai tetti già danneggiati qualche settimana fa dal vento. Notizie di danni anche a Tricerro, Borgo d'Ale e altri centri con diverse chiamate ai Vigili del Fuoco. A Tricerro, in particolare un tetto sarebbe volato via, e secondo notizie diffuse sui gruppi social una persona sarebbe rimasta lievemente ferita ad una gamba da un ramo. A Ronsecco, molti problemi causati dal cedimento di tetti e di mura di contenimento. A Crescentino alcune piante sono state sradicate e sono cadute. Danni anche a Santhià, dove il vento ha scoperchiato la struttura del Foro Boario.