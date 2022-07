Fratoianni: "Destra pericolosa, M5s resta la strada da perseguire"

"In queste elezioni c'è una destra pericolosa per quello che dice, la destra degli amici italiani di Trump, contro cui tutti devono farsi un esame di coscienza. Fino all'ultimo continueremo a rivolgerci a tutti, al Pd, a Conte e a tutte le forze che si sentono alternative" e in particolare sul Movimento 5 Stelle "continuo ostinatamente, e continuerò fino al giorno in cui si depositano le liste, a dire che questa è la strada che va perseguita". Così Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), a margine della presentazione del simbolo elettorale con Europa Verde.