Giappone, attentato all'ex premier: l'istante in cui l'uomo si avvicina e spara due colpi

Shinzo Abe era impegnato in un comizio elettorale quando l'ex militare, Yamagami Tetsuya, si avvicina, poi di nuovo si allontana e ancora ritorna a distanza ravvicinata per colpire il politico con due colpi. Fatale il secondo colpo che ha portato alla morte dell'ex premier per via di una “grande emorragia”. 67 anni, Abe si è accasciato ed è stato prontamente soccorso. Il video è stato reso pubblico dalla tv pubblica giapponese NHK.