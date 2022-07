Giappone, attentato Shinzo Abe. Nuovo video mostra la polizia mentre porta via l'attentatore

L'ex premier giapponese Shinzo Abe è stato ferito a colpi di arma da fuoco durante un discorso in occasione della campagna elettorale a Nara, in Giappone. Le condizioni di salute di Abe non sono conosciute. L'emittente giappone Nhk sostiene che l'ex premier ha subito un arresto cardiopolmonare ed è stato portato in ospedale. Nel video il fermo dell'attentatore.