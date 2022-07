Giffoni Film Festival, penultima giornata. Tra attori e superstar, Gary Oldman incanta i ragazzi

La 52esima edizione del Festival di Giffoni (21-30 luglio) si avvia alla conclusione. La manifestazione, oltre ai registi e ai protagonisti dei film in concorso, ha ospitato anche quest’anno attori, personalità legate al mondo del cinema, dell’impresa, della scienza, influencer, ha dato vita a incontri, laboratori e master class dove i ragazzi hanno potuto confrontarsi con i loro beniamini.

Oggi le giovani giurie delle sezioni del Festival avvieranno le votazioni per sancire le pellicole vincitrici di questa edizione.

Anche in questa nona giornata, accanto al cartellone dei film, spazio a nuovi ospiti che incontreranno i ragazzi. Tra i più attesi Lillo e Maccio Capatonda, Anna Ferzetti e le star di TikTok Mario Caruso e Ufozero2.

Acclamatissimo ieri il super ospite del Festival Gary Oldman. Tanti i giovani che hanno partecipato all'incontro con l'attore britannico, insignito del François Truffaut 2022, il premio più prestigioso del festival. L'attore premio Oscar britannico sì è raccontato a cuore aperto e si è commosso davanti al calore e all’energia con cui è stato accolto.

"Le persone di una certa età come me prima o poi andranno in pensione e lasceranno il posto a voi che siete sangue nuovo e forza nuova. Voi siete il futuro, abbiamo bisogno di voi. Quindi sono molto felice ed emozionato di essere qui con voi".

Nel video i momenti più significativi dell’incontro tra Oldman e la platea dei ragazzi.