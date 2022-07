Giorgia Meloni: “Legislatura finita” poi la battuta: “Te pare che voti se si lasciano Totti e Ilary”

“Non accettiamo scherzi, questa legislatura per Fratelli d'Italia è finita e daremo battaglia per restituire libertà ai cittadini”, ha dichiarato Giorgia Meloni nel corso di un comizio a Palombara Sabina. Poi la battuta sulla fine del matrimonio, tra il calciatore e la showgirl, che ha tenuto banco tutta la settimana: “Quando c'è qualche problema non si può votare. Te pare che voti quando si lasciano Totti e Ilary? Ma è quando c'è una tempesta che si deve chiedere chi deve essere il capitano della nave”, ha concluso Meloni.