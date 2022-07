Giulio Deangeli, 27 anni, 5 lauree e un libro: "Vi svelo i segreti del mio metodo geniale"

Giulio Deangeli, 27 anni originario di Este nel Padovano, ha conseguito cinque lauree in sei anni e oggi sta completando un dottorato di ricerca in neuroscienze a Cambridge, selezionato tra 23 mila candidati. Ha pubblicato un libro, edito da Mondadori, dove svela i segreti del suo “metodo geniale”.

La sua ricerca è sulle malattie neurodegenerative, la sua sfida e insieme il suo sogno è sconfiggerle.

Il ricercatore però non si definisce un genio: per lui “bastano solo metodo e determinazione”. Due cose che Deangeli ha avuto fin da bambino, insieme all’amore per lo studio: “Mi è sempre piaciuto studiare. Ricordo ancora le prime ricerche sul corpo umano alle scuole elementari, studiando sulle enciclopedie. Credo che la mia passione per la ricerca sia nata lì”. Dopo il liceo si è trasferito a Pisa dove ha compiuto l’incredibile percorso accademico, sostenendo un esame a settimana con la media del 30, in soli sei anni ha conseguito le lauree in Medicina, Biotecnologia, Ingegneria, Biotecnologia molecolare all’università di Pisa e il Diploma in Scienze mediche della Scuola Sant’Anna.

Oggi, da Cambridge, si rivolge agli studenti italiani alle prese con lo sprint di studio finale, in vista della maturità o degli esami universitari. Il consiglio più importante? “Divertitevi!” afferma.