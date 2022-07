Hawaii, il video della donna attaccata e ferita da una foca monaca

Le immagini pubblicate in rete dagli utenti

L'attacco è avvenuto nella spiaggia di Waikiki: la donna, un'insegnante californiana di 60 anni, stava facendo il bagno quando è entrata a contatto con la foca monaca hawaiana. Si tratta di Rocky, una foca conosciuta dalla Hawaii Marine Animal Response, un'organizzazione che aiuta a monitorare le specie protette, che bazzica quel tratto di spiaggia dove circa due settimana fa ha dato alla luce un piccolo cucciolo. La donna ha riportato delle ferite in diverse parti del corpo. La National Oceanic and Atmospheric Administration e la Hawaii Marine Animal Response avevano avvertito della presenza degli animali e avvertito i bagnanti di non avvicinarsi. È contro la legge toccare, molestare, ferire o uccidere le foche monache, mentre è raccomandato di stare almeno a 46 metri di distanza da una foca madre e da un cucciolo.