I Måneskin nella casa di Elvis Presley

Per il nuovo video i Måneskin si immergono nelle radici del rock americano. Il nuovo video “If I can dream” è girato in parte alla Sun Records ed in parte a Graceland, la casa di Elvis Presly, gli studi e la casa di Elvis Presley. Il brano è una cover del cantante americano ed è inserito nella colonna sonora del biopic cinematografico dedicato al mito americano “Elvis”, a firma del regista Baz Luhrmann (tra gli altri ha diretto Moulin Rouge! e Il grande Gatsby) che vede come protagonisti Tom Hanks e Austin Butler.