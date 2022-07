Il fulmine inaspettato durante un temporale: un incredibile video riprende la scarica elettrica

Il video documenta un fulmine tra gli automobilisti che sfrecciano sulla Interstate 75, nella contea di Hillsborough (Florida). Tra loro, protagonista anche il vicesceriffo che ha avvertito un boato per poi notare il fumo dallo specchietto retrovisore. Tutto è avvenuto in pochi secondi, tanto che l'uomo ha creduto si trattasse di una gomma bucata. Nessuno è rimasto ferito, secondo i funzionari dello sceriffo ma l'auto avrebbe subito dei danni. Intanto lo Hillsborough County Sheriff's Office (HCSO) ha colto l'occasione per diffondere le incredibili immagini e un messaggio di prudenza: “Quando senti un tuono cerca riparo, rimanere in casa o in ufficio può salvarti la vita”.