Il maxi rogo a Centocelle, il portavoce dei Vigili del fuoco fa il punto della situazione

Un incendio molto vasto ha interessato la sterpaglia lungo viale Palmiro Togliatti e ha coinvolto le attività di autodemolizioni adiacenti per circa 1 km e mezzo. Si è trattato di un “incendio molto complesso da spegnere. Circa 100 vigili del fuoco hanno contenuto le fiamme”, ha spiegato il portavoce di Vigili del Fuoco, Luca Cari. In via precauzionale sono state evacuate 4 palazzine, non ci sono persone coinvolte.