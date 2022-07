Il mistero della nave carica di grano e orzo ferma in Libano - Video

Una nave cargo siriana, sanzionata dagli Stati Uniti e carica, secondo Kiev, di cereali rubati dal paese in guerra, è ferma nel porto di Tripoli, seconda città del Libano.

L'ambasciata ucraina nel paese mediorientale riferisce che il cargo “Laodicea” ha attraccato ieri. Il carico consta di 5000 tonnellate di grano e altrettante di orzo.

Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America ha sanzionato la Laodicea nel 2015 a causa della sua affiliazione al governo siriano di Bashar Assad.

La rappresentanza diplomatica di Kiev non ha spiegato come i cereali siano stati sottratti dall'Ucraina. La nave era diretta al porto di Tartus, in Siria. Non è chiaro perché abbia cambiato rotta né se il prezioso carico dovesse essere effettivamente consegnato in Libano.

(video Associated Press)