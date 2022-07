Il papa a Quebec incontra il primo ministro Justin Trudeau

Papa Francesco alla Citadelle de Québec ha incontrato le autorità civili, i rappresentanti delle popolazioni indigene e i membri del corpo diplomatico. Ad accogliere il Santo Padre per la cerimonia di benvenuto, è il governatore generale del Canada, Mary Simon, di origine Inuit.

Il papa ha avuto anche un incontro privato con il premier Justin Trudeau. "Nelle scuole residenziali - ha detto il premier - questi bambini erano soli e isolati nel loro dolore e dolore, lontani dalle loro famiglie e comunità. E peggio ancora, spogliati della loro lingua, della loro cultura, della loro identità. Una solitudine profonda: una perdita non solo della famiglia e della comunità, ma della loro lingua, la loro cultura e identità". Secondo il premier canadese, "l'evento di questa settimana a Maskwacis non sarebbe stato possibile senza il coraggio e la perseveranza dei sopravvissuti che hanno condiviso i loro ricordi dolorosi e raccontato le loro esperienze, anche direttamente al Santo Padre stesso". "Santità - ha proseguito -,nelle nostre conversazioni precedenti, fin dalla prima volta che ne abbiamo parlato, ci ha sempre offerto il suo tempo, cercando genuinamente di capire, di fare il bene e di espiare. Questa settimana hai riconosciuto gli abusi subiti nelle scuole residenziali che hanno portato alla distruzione culturale, alla perdita di vite umane e ai traumi in corso vissuti dai popoli indigeni in ogni regione di questo paese". "Come ha detto Vostra Santità - ha aggiunto Trudeau -,chiedere perdono non è la fine della questione, è un punto dipartenza, un primo passo. Lunedì mattina, mi sono seduto con i sopravvissuti e ho sentito le loro reazioni alle sue scuse. Ciascuno ne trarrà ciò di cui ha bisogno. Ma non c'è dubbio che lei abbia avuto un impatto enorme. I sopravvissuti e i loro discendenti devono essere al centro di tutto ciò che facciamo insieme in futuro".