Il rischioso ballo sui binari di due giovanissimi mentre il treno sfreccia a tutta velocità

Un filmato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso mostra dei bambini in attesa al passaggio a livello nel villaggio di Grove, nell'Oxfordshire. Durante l'attesa due di loro sostano sui binari, poi quando il treno arriva un ragazzo indietreggia mentre l'altro inscena un balletto adrenalinico. Transitato il treno, in 4 attraversano i binari. “La ferrovia non è un parco giochi”, scrive la società britannica Network Rail che ha deciso di rendere pubblico il video allo scopo di sensibilizzare le famiglie. “Ai vostri bambini dite che è pericoloso giocare vicino alla ferrovia”, conclude la nota.