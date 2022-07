Il salto distruttivo della megattera: il cetaceo esce dall'acqua e atterra sul piccolo peschereccio

Attimi di paura per una piccola imbarcazione al largo di Plymouth, nel Massachusetts (Usa). Una megattera di grandi dimensioni ha colpito un peschereccio, fortunatamente, senza conseguenze per l'equipaggio. Ci sono stati danni alla prua ma per il resto tutti sono usciti indenni. Secondo i presenti “la barca era nel posto giusto al momento sbagliato” visto che questo tipo di incidenti con megattere e balene è piuttosto raro.