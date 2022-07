Il video degli attentati a San Severo: le bombe in mano, la fuga e le esplosioni violentissime

Nelle immagini diffuse dai Carabinieri di Foggia, si vedono due persone incappucciate intente prima a posizionare un ordigno davanti la profumeria Afrodite in viale due Giugno e poi raggiungere in monopattino la rivendita di auto Romano Opel di via Giustino Fortunato: sistemano la bomba anche lì e fuggono prima dell'esplosione.