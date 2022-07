Il video del vescovo derubato dei suoi gioielli durante il sermone. Era in diretta streaming

Brutta disavventura per il vescovo Lamor Whitehead, dei Leaders of Tomorrow International Ministries di Canarsie, derubato durante la messa social a Brooklyn (New York). Il prelato statunitense era in diretta streaming quando tre uomini armati mascherati hanno fatto irruzione. Whitehead, vestito con un abito marrone con colletto e polsini bordati d'oro, si è subito sdraiato a terra permettendo ai rapitori di sfilare la lunga catena d'oro che aveva al collo e gli anelli su ogni dito. Secondo le stime della polizia, il bottino ammonterebbe a circa 400 mila dollari e comprenderebbe gioielli del vescovo di sua moglie e probabilmente anche di qualche fedele.