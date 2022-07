Il video girato in una trincea ucraina durante i combattimenti

Queste immagini sono state girate da un soldato di Kiev all'interno di una trincea sul fronte del Donbass. Si vedono le armi di cui dispongono i combattenti: un fucile AK-74 modificato e un cannone "EDM4S-UA" fornito dalla Lituania, progettato per contrastare da terra gli attacchi con i droni. Su questo fronte, dopo la conquista di Severodonetsk e Lysychansk nelle scorse settimane, l'avanzata russa sembra in stallo, nonostante l'intenso uso di artiglieria contro le città ancora in mano ucraina.