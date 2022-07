Il video patriottico che osanna il presidente russo: sfilano in migliaia con la felpa "Team Putin"

Non è una novità, più volte sono stati girati video di gruppo per celebrare la sovranità russa e in qualche modo omaggiare Vladimir Putin. Questa volta a sostenere la guerra in Ucraina, il presidente russo e le truppe di Mosca, sono migliaia di giovanissimi immortalati con una felpa con su scritto “Team Putin”. Sebbene ci sia una parte della popolazione contraria al conflitto, si stima che oltre il 70% dei russi sia d'accordo con l'invasione.