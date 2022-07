Atene brucia, centinaia di evacuati a nord della città. Il video del dramma in corso

Le immagini della devastazione ad Atene. La città brucia e centinaia di persone sono state evacuate questa mattina dai dintorni montuosi a nord di Atene dove da ieri divampano incendi. Quasi 500 vigili del fuoco , 120 veicoli, tre aerei e quattro elicotteri sono entrati in azione per combattere le fiamme e scongiurare che avvolgono i quartieri di Penteli, Anthousa e Gerakas, popolati da circa 29mila persone. Non si registra al momento nessun ferito ma sono una decine le case fortemente danneggiate, stando alla tv locale. I media greci hanno inoltre riferito di un uomo di 80anni si è tolto la vita con un colpo di pistola sull'onda della disperazione per gli incendi divampati martedì pomeriggio.