Vasto incendio nel parco di Yosemite: a rischio le sequoie giganti, gli alberi più grandi del mondo

Una vasta colonna di fumo bianco che corre velocissima. Sotto il fuoco che dopo aver divorato lo Yosemite National Park ora minaccia una zona, il Mariposa Grove, dove si trovano oltre 500 sequoie giganti e gli alberi più grandi del mondo. Lo riporta il Washington Post. Tutta la zona è stata chiusa giovedì ma le fiamme continuano ad avanzare.

Circa 1.600 turisti sono stati evacuati venerdì dalla vicina Wawona, in California, e dal campeggio locale. I vigili del fuoco stanno facendo tutto il possibile per salvare gli alberi, incluso l'utilizzo di sistemi di irrigazione per aumentare l'umidità del terreno, ha spiegato la portavoce dei pompieri del parco nazionale Nancy Philippe.

Finora nessuna delle sequoie giganti, che possono vivere fino a 3mila anni e sono originarie del Nevada, è stata danneggiata dal fronte del fuoco.