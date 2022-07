Un aereo si schianta vicino alla spiaggia durante una gara di bagnini, ma non era un'esercitazione

Un piccolo aereo che trainava uno striscione si è schiantato nell'oceano a poche decine di metri dalla celebre Huntington Beach, nel sud della California, mentre era in corso una gara di bagnini. Il pilota è stato portato in ospedale con urti e lividi per precauzione.

Una donna, Corinne Baginski era in spiaggia per le gare della figlia diciassettenne nella divisione bagnino junior, quando ha sentito il rumore dell'aereo che sbatteva in acqua. Si è istintivamente girata verso la tenda dove i ragazzi stavano aspettando l'inizio del prossimo evento come parte del Campionato del bagnino junior della California Surf Lifesaving Association del 2022: "Ho sentito un tonfo e poi ho guardato la tenda e ho visto tutti i bambini girarsi e correre", ha detto.

Immediato l'intervento dei bagnini professionisti che hanno raggiunto in pochi secondi il Piper Cub monomotore che galleggiava sulle sue ali.

La Federal Aviation Administration indaga sull'incidente, che fortunatamente si è risolto solo con un grande spavento.