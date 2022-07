L’infanzia negata dei nativi canadesi

Il viaggio del Papa in Canada

Inizia DOMANI il viaggio di Papa Francesco in Canada, il viaggio che lui ha definito UN PELLEGRINAGGIO PENITENZIALE. Francesco chiederà perdono alle popolazioni native per gli abusi subiti negli anni passati nelle scuole gestite dai religiosi, LE SCUOLE RESIDENZIALI, dove gli indigeni venivano forzati a dimenticare le loro origini. I nostri inviati in Canada Liana Mistretta e Massimiliano Cantatore hanno raccolto la storia di una di loro.