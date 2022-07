Luca Ciriani (Fdi): "No alla fiducia, avete superato ogni limite"

"Siamo allo spettacolo di una maggioranza che si è presa a schiaffoni per tutto il dibattito: cosa c'è di meno serio? Abbiamo superato ogni limite. Ora basta. Andiamo oltre" ha detto nell'Aula del Senato Luca Ciriani di Fdi in dichiarazione di voto sulla fiducia. "Abbiamo detto più volte delle contraddizioni esplosive di questa maggioranza. Assistiamo all'assurdo. Quello che rimane del movimento che doveva abbattere la casta è diventata una casta fortissima che vota qualsiasi cosa pur di stare a galla. Quelli che hanno applaudito Draghi stamani lo han fatto solo per paura: sono gli stessi che lo hanno biscottato in questi anni. Se rimette insieme i cocci della sua maggioranza non si illuda: torneranno a litigare. Noi non voteremo neanche questa fiducia", conclude Ciriani.