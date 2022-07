Ministro della Giustizia Francese: "Attendiamo Cassazione su estradizione" di 10 ex terroristi rossi

"La Francia comprende il dolore dell'Italia "ma il ministro della Giustizia non può intervenire sui casi in corso" e per questo "come voi attendiamo la decisione della Corte di Cassazione". Lo ha detto al Tg2, Eric Dupond-Moretti, ministro francese della Giustizia, dopo l'estradizione in Italia di 10 ex terroristi rossi negata dalla Francia e il ricorso presentato dalla procura Parigi.

“La dottrina Mitterand è stata totalmente snaturata. François Mitterand diceva ”perdono ma non per coloro che hanno del sangue sulle mani'", ha detto il ministro, che, dopo aver ricordato i contatti tra il premier Draghi e il presidente Macron, ha aggiunto: "Noi abbiamo preso la misura del dolore dell'Italia. Delle azioni terroristiche sono state commesse da donne e da uomini che sono stati condannati in Italia, e questi atti terroristici sono rimasti impuniti. Fondamentalmente è come se un terrorista che avesse commesso degli atti criminali in Francia si fosse rifugiato per decenni Roma".