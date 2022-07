Kim Min Jae, fresco acquisto del Napoli, canta e balla in un video la prima sera del ritiro

In questo video, diffuso direttamente dall'account Twitter Official SSC Napoli, è mostrato il nuovo acquisto durante la prima sera passata in ritiro. Kim Min-Jae proviene dalla Corea del Sud, ha 25 anni e gioca in difesa. Soprannominato “The Monster” milita anche nella nazionale del suo Paese. A quanto pare cantare è una specie di rito di iniziazione della squadra, infatti sul web si trovano facilmente anche i video di altri calciatori del Napoli impegnanti nella stessa prestazione. Ad esempio ricordiamo Kostas Manolas nel 2019 impegnato a cantare “Caruso” di Lucio Dalla