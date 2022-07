Kirghizistan, travolti dal ghiacciaio che frana: l'incredibile video di una valanga di ghiaccio

Per effetto del riscaldamento globale molti ghiacciai in tutto il mondo stanno perdendo stabilità. In questo incredibile video girato in Kirghizistan una parte di un ghiacciaio si è staccato vicino alla gola di Juuku ed ha provocato una valanga. Due turisti hanno cominciato a filmare ciò che stava accadendo, forse pensando di non essere in pericolo, ma la valanga si è dimostrata inarrestabile e velocemente li ha travolti. Impressionanti le immagini dell'impatto. I media locali riportano che le due persone sono state state salvate e ricoverate in ospedale. Sembra che miracolosamente se la siano cavata solo con lievi ferite e lividi.