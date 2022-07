Kramatorsk, nel video il taxi si avvia ignaro verso l'esplosione

La città di Kramatorsk è una delle città contese della guerra in Ucraina sul fronte del Donbass. In questo video vediamo una strana esplosione preceduta da un fuoco acceso. Un taxi si avvia verso la fiamma ma non sembra temerla. Anche chi sta riprendendo la scena sembra che non si aspetti un esplosione di quella portata. Non è chiara la dinamica dell'accaduto ma ci mostra ancora una volta la brutalità di una guerra che colpisce una popolazione inerme che chiede solo di poter fare una vita normale. Il video è stato pubblicato sul canale Telegram УНИАН - новости Украины (UNIAN - notizia dell'Ucraina)