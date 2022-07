Disavventura a Milano per Bakayoko: fermato e perquisito dalla polizia che non lo riconosce

Singolare disavventura per il centrocampista del Milan Timoué Bakayoko che è stato costretto a scendere dalla sua auto nel centro di Milano per un controllo. Il video è stato postato in rete da un passante che ha assistito alla scena. Un agente perquisisce il calciatore quando gli si avvicina un collega e gli sussurra qualcosa all'orecchio. A quel punto il poliziotto si rende conto dell'errore e stupefatto, e anche un po' mortificato, lascia andare il campione dopo essersi scusato.