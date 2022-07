La guerra in Ucraina

L'uso dei droni è spesso utilizzato per scovare e annientare posizioni strategiche del nemico. Sopresi, due militari russi sono raggiunti da una bomba che cade dall'alto. Probabilmente per uno di loro non c'è niente da fare, stando a quanto si apprende dal post scritto dagli autori del filmato, le schegge lo raggiungono.