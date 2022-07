La casa è in fiamme, unica via d'uscita è la finestra: video mostra il drammatico salvataggio

La telecamera installata sulla divisa degli agenti riprende il drammatico salvataggio di alcune persone rimaste intrappolate in una casa in fiamme. Siamo in Indiana, uno stato degli Usa, e oltre agli adulti ci sono anche bambini timorosi di lanciarsi dalla finestra. Le urla, i piccoli sono in preda al panico, la disperazione è palpabile nonostante le braccia tese degli ufficiali che invitato a buttarsi senza paura.