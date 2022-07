La nuova tecnologia del fuorigioco per il mondiale del Qatar 2022 funziona grazie ad un micro chip

La nuova tecnologia utilizza 12 telecamere di localizzazione montate sotto il tetto dello stadio per tracciare la palla e 'catturare' fino a 29 movimenti 50 volte al secondo per individuare la posizione esatta di ogni giocatore sul campo.



Il pallone utilizzato per i mondiali conterrà al suo interno un sensore utile per il rilevamento dei fuorigioco. Lo strumento posizionato al centro della palla invierà i dati 500 volte al secondo che combinandosi con quelli del tracciamento dei calciatori, grazie alla nuova tecnologia arriverà un segnale automatico di fuorigioco agli arbitri video di gara.