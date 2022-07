La reazione inaspettata del toro: inverte la corsa e per i corridori è impossibile fermarsi

Sono diversi i corridori incornati (finiti in ospedale), altri calpestati, durante il pericoloso festival di San Fermin a Pamplona. Gli animali solitamente rincorrono i corridori lungo le strade di Pamplona fino a raggiungere l'arena. Una fuga di circa 3 minuti che questa volta ha mostrato la sua imprevedibilità. Un toro si è girato puntando i corridori in corsa dietro di lui. Panico tra coloro che scendevano. Alcuni non sono riusciti a fermarsi in tempo e sono stati letteralmente sollevati dal toro, altri infilzati. Scene già viste e che continuano ad alimentare le polemiche sul futuro della corrida.