La tutela dei lupi contro le trappole e i bocconi avvelenati passa per un gruppo di investigatori

Il progetto WOLFNEXT - squadre di specialisti e investigatori per la fauna selvatica - nasce a difesa degli animali. Il Parco Nazionale della Maiella con i Carabinieri Forestali hanno studiato una nuova strategia operativa contro i crimini a danno degli abitanti del Parco. I lupi, in particolare, sono vittime di gravi azioni di persecuzioni da parte dell’uomo con atti di bracconaggio come colpi d’arma da fuoco, trappole con i lacci, bocconi avvelenati, ma anche di incidenti stradali. A questo si aggiunge una fantasiosa narrazione alimentata da castelli di false credenze e pregiudizi, a danno di una specie importantissima della nostra fauna selvatica, che rappresenta un elemento fondamentale degli ecosistemi naturali, importante al mantenimento della biodiversità, anche per l’effetto “ombrello” su altre specie e sull’habitat.