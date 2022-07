Ancora lacrime in Argentina per Evita, 70 anni dopo la sua morte

L'attrice, politica, sindacalista, filantropa e leader morta nel 1952 per un tumore a soli 33 anni continua a suscitare passioni in Argentina poiché alcuni dei suoi seguaci credono che la sua eredità sia più rilevante che mai in un momento di crisi economica e di disuguaglianze.

Evita è stata oggetto di innumerevoli libri, film, programmi TV e soprattutto di un celebre musical di Broadway, anche se per molti dei suoi più antichi e ferventi seguaci il legame è molto più personale poiché ricordano come la donna abbia ha toccato le loro vite.



Centinaia di persone hanno sfilato a Buenos Aires per lasciare fiori e rendere omaggio alla tomba di Evita, situata nel quartiere di Recoleta nella capitale argentina.



Nel video il presidente argentino Alberto Fernández parla di Evita come “incancellabile” dalle loro anime.