Le forze ucraine sparano con l'obice Usa ricevuto dalla Norvegia - Video

L'obice semovente mostrato nel video è uno dei 22 modello M109A3GN che l'Ucraina ha ricevuto dalla Norvegia a inizio giugno. Seppure aggiornato negli anni, si tratta di un modello progettato per debuttare nella Guerra del Vietnam. I 22 obici norvegesi fanno parte dei 126 che Oslo acquistò dalla Germania Ovest tra il 1969 e il 1971, furono poi rimodernati a fine anni '80. L'M109 ha generalmente un equipaggio di quattro persone: un ufficiale, un'autista, l'artigliere e l'addetto a caricare le munizioni.

Prima che l'Ucraina fosse invasa, per circa 70 anni la Norvegia non aveva mai inviato armi a uno stato non Nato in guerra.

(video da Telegram @Horevica)