Le incantevoli immagini a colori del Telescopio spaziale James Webb

Ecco le prime immagini 'a pieni colori dal James Webb, il telescopio spaziale nato dalla collaborazione fra Nasa, agenzia spaziale europea (Esa) e agenzia spaziale canadese (Csa). I dati mostrano molto chiaramente come il nuovo telescopio potrà analizzare pianeti lontanissimi e cercare anche eventuali firme chimiche della vita. C'è anche l'Italia tra le prime foto realizzate dal potente telescopio spaziale James Webb, in particolare nell'immagine dello spettacolare quintetto di galassie, noto come lo "Stephans quintet'. A garantire la messa a fuoco ottimale dello spettrometro infrarosso Nirspec è infatti uno strumento realizzato da Leonardo negli stabilimenti di campi Bisenzio (Firenze).