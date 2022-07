Le previsioni del tempo di domenica 3 luglio 2022

NORD e CENTRO:

Sulle regioni settentrionali la nuvolosità continuerò ad interessare le aree alpine orientali dove arriveranno piogge e temporali nelle ore centrali della giornata. Nubi sparse sul resto del Nord, con annuvolamenti a ridosso dei rilievi. Temperature massime ancora elevate.

Tempo stabile e soleggiato al mattino sulle regioni dell’Italia centrale, dove saranno possibili ancora nubi di calore. Durante il pomeriggio nubi in aumento nelle aree appenniniche, soprattutto sull’Abruzzo. Temperature in ulteriore aumento.



SUD E ISOLE:

Cielo sereno sulle regioni meridionali e nuvolosità su Sardegna e Sicilia orientale. Farà molto caldo ovunque. Temperature elevate, in leggera diminuzione solo su Sicilia e Calabria.