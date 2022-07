Le previsioni del tempo di venerdì 29 luglio

NORD e CENTRO: sulle regioni settentrionali giornata molto instabile con rovesci e temporali anche intensi nel pomeriggio-sera, accompagnati da possibili grandinate e forti raffiche di vento. In serata qualche temporale atteso anche sulle coste della Liguria. Al Centro cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento pomeridiano in Appennino, associato a brevi e isolati piovaschi sui rilievi abruzzesi; in tarda serata possibili temporali sull’Appennino toscano. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi. Mari generalmente poco mossi.



SUD e ISOLE: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesti addensamenti cumuliformi in formazione nelle ore pomeridiane sui rilievi appenninici, ma con basso rischio di precipitazioni. Lieve calo delle temperature massime, ma ancora con valori molto elevati e superiori ai 35°C su alta Puglia, pianure interne della Sicilia e Sud Sardegna, con locali picchi di 37-39°C. Venti deboli o moderati settentrionali, mari generalmente poco mossi.