Le previsioni del tempo per giovedì 21 luglio

NORD E CENTRO

Persiste un campo di alta pressione sul Nord Italia e regioni del Centro, responsabile di questa lunga fase all’insegna della stabilità con cielo in gran parte sereno o poco nuvoloso. Da segnalare tuttavia un temporaneo aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane, in prossimità dei settori alpini con la possibilità di locali acquazzoni o brevi temporali. Venti deboli variabili a regime di brezza. Temperature in ulteriore lieve aumento con valori massimi prossimi ai 36-38°C in Val Padana. Valori inferiori in prossimità del litorale Ligure e Adriatico ma con alto tasso di umidità.



SUD E ISOLE

Al Sud e sulle Isole l’anticiclone garantisce una giornata pienamente soleggiata su tutte le nostre regioni con cielo sereno poco nuvoloso, non solo lungo le coste ma anche in prossimità delle aree interne collinari e montuose. Caldo torrido sulle pianure interne, afoso invece lungo le coste con temperature in ulteriore aumento ovunque. I valori massimi raggiungeranno anche i 36-38°C sulle pianure interne, valori inferiori lungo le coste grazie all’azione mitigatrice dei venti brezza.