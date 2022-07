Le previsioni del tempo per giovedì 7 luglio

NORD E CENTRO

Un flusso di correnti più fresche e umide di origine atlantica rinnova una fase all’insegna della variabilità sulle nostre regioni nord-orientali. Su Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Romagna la giornata trascorrerà con nubi sparse, responsabili di acquazzoni e temporali. Fenomeni in estensione alle coste di Marche e Abruzzo, nonché sui settori appenninici del Centro. Bel tempo prevalente sul resto del Centro-Nord. Venti in rinforzo dei quadranti settentrionali, specie sul versante Adriatico, generalmente deboli di brezza altrove. Temperature in generale diminuzione in particolare sulle regioni adriatiche.

SUD E ISOLE

Al Sud e sulle Isole l’anticiclone nord africano continua a perdere forza favorendo una maggiore variabilità nelle ore pomeridiane, soprattutto in prossimità dell’Appennino con rovesci e temporali in locale estensione alle Murge e litorale metapontino. Prevalenza di bel tempo sul resto del Meridione e Isole Maggiori. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali sul versante Adriatico e Ionio settentrionale, generalmente deboli variabili altrove. Temperature in calo, specie sul versante Adriatico.