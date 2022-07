Le previsioni del tempo per martedì 5 luglio

NORD e CENTRO:

Al mattino ancora temporali e rovesci tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna settentrionale, in attenuazione durante il corso della giornata.

Al pomeriggio è previsto lo sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso della catena appenninica, con la possibilità di locali rovesci o deboli piogge più probabili sul versante adriatico. Le temperature saranno ancora sopra le medie del periodo, ma in lieve flessione su Emilia Romagna e Nord-est. Temperature in diminuzione al Nord-est grazie alla presenza delle piogge. La ventilazione rimarrà debole nord-occidentale, ma in intensificazione. Mari poco mossi, con moto ondoso in aumento.

SUD E ISOLE.

Anche sulle regioni meridionali e sulle due isole maggiori la pressione si manterrà elevata assicurando un tempo soleggiato a parte qualche addensamento sulle aree appenniniche durante le ore più calde del giorno. Sarà ancora molto caldo, in attesa del calo generalizzato previsto per la metà della settimana. Ventilazione generalmente debole con locali rinforzi, mare di Sardegna da mosso a molto mosso, da poco mossi a mossi i restanti mari.