Le previsioni del tempo per mercoledì 13 Luglio 2022

NORD E CENTRO:



Al nord avremo cielo sereno con qualche nube sparsa sulle regioni occidentali, dove potremo avere possibili locali piovaschi.

Anche al centro le nubi interesseranno perlopiù il versante tirrenico. In generale non ci aspettiamo precipitazioni, anche se non saranno da escludere deboli e brevi fenomeni. Le temperature non registreranno variazioni di rilievo.

SUD e ISOLE:

Sulle regioni meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori nubi sparse, tempo in prevalenza asciutto a parte possibili locali precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili o in lieve calo.