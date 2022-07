Le previsioni del tempo per sabato 9 luglio

NORD E CENTRO



Cielo poco o al più parzialmente nuvoloso con possibilità, al mattino, di residue piogge su Abruzzo, mentre nel pomeriggio non sono da escludere rovesci e isolati temporali sulle Alpi Marittime e sull’Imperiese. Le temperature massime sono previste in aumento su Lazio e Toscana, in lieve calo sul Nord Italia.



SUD E ISOLE

Avremo nubi sparse con possibilità, fino al mattino, di piogge residue sulle zone al confine tra Puglia, Basilicata, Molise e Campania, su Salento, Cosentino Ionico, Crotonese e sui Nebrodi. Giornata ventosa al Sud Italia per venti forti da nord. Temperature massime in lieve calo, più marcato su Sicilia.